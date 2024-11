MARANO, SCHIANTO IN VIA SAN ROCCO: VIGILI DEL FUOCO ESTRAGGONO DONNA DA UNA PANDA

3.736 Visite

Ennesimo incidente stradale, grave, nella periferia di Marano: ancora in via San Rocco, altezza distributore Migliaccio. Due auto coinvolte, una Fiat Panda e un Suv. La donna nella Panda ha avuto i danni: sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che stanno tentando di estrarla dall’abitacolo. Sul posto anche i mezzi di soccorso. La donna non sembra essere in pericolo di vita, ma ha comunque riportato contusioni ed è stato necessario applicarle un collare. Seguiranno aggiornamenti.













