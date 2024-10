MARANO, INCHIESTA “RIFIUTI D’ORO”. VISCONTI: “TI DEVI FARE I CAZ… TUOI, LA DE NIGRIS E’ UNA GARANZIA, NON SI TOCCA”: ECCO LE INTERCETTAZIONI SULL’EX SINDACO

902 Visite

“La De Nigris non si tocca….è una garanzia”: è il contenuto di un’intercettazione tra l’ex sindaco di Marano Rodolfo Visconti e il sindaco Paolo D’Alterio, allorquando il presidente del Consiglio Comunale Domenico Paragliola chiedeva la rimozione delle deleghe all’igiene urbana all’Assessore De Nigris. Il passaggio lo si legge negli atti dell’inchiesta che ha portato all’emissione di numerosi avvisi di garanzia e richieste di custodia cautelare per dipendenti, ex amministratori e referenti e dipendenti di alcune ditte operanti nel settore dei rifiuti.

E’ il 22 aprile 2020, D’ALTERIO, l’ex vice sindaco, chiama Visconti, all’epoca sindaco, e gli raccomanda la DE NIGRIS: “l’immondizia lasciala…sempre a Marinella eh, non togliergliela mai … ;… no… no dico non togliergliela mai..>>.

ritendendo l’esperta avvocatessa una garanzia per loro <<perché quella è una garanzia…>>. Il Sindaco precisa che il Presidente del Consiglio Paragliola aveva messo in discussione il ruolo della predetta <<perchè….Paragliola … Paragliola, oggi dice che lo ha detto di nuovo …. ; …ce l’ha a morte con Marinella perchè lei non fa le sue deleghe…. ma tu ti devi fare i cazzi tuoi!”.

Rodolfo VISCONTI aveva già dato disposizioni <<comanda lui…decide…ti comanda lui….ma già glielo detto per imbasciata>> chiarendo che il ramo all’igiene urbana non era negoziabile <<per me la De Nigris la spazzatura….pure se la fa Paolo, la spazzatura è di Marinella, a me mi serve Marinella, non voglio sapere niente…questo non si tocca! Poi possiamo ragionare di tutto…poi si vede…poi si vede…>> permettendo al suo fidato di gestire il remunerativo settore dell’igiene urbana in via ufficiosa e sottobanco. <<tu non mi sta seguendo…e la fai sempre tu “a copp a man” così ufficiosamente>>.

Visconti utilizzava D’Alterio come interfaccia per il sistema corruttivo. E’ il 22 febbraio 2021, a pochi mesi dallo scioglimento per mafia del Comune, D’Alterio chiama Visconti: << “Rodolfo allora stasera tutte le deleghe sulla tavola tranne l’immondizia e il personale…>>. Il personale era una delega già in capo a D’Alterio. VISCONTI risponde: <<è inutile che me lo ripeto, lo so a memoria, non ti creare problemi, non ti creare problemi>>.













