Tutto Sposi 2024, record di presenze alla Bridal Fashion Week

111 Visite

Ha chiuso ieri con successo la 35ma edizione di Tutto Sposi che nei 4 giorni alla Mostra d’Oltremare di Napoli ha avuto un afflusso molto forte, in particolare nel week end, con un totale di 40.000 visitatori. Giovani coppie che hanno trovato a Tutto Sposi le strade da percorrere per costruire al meglio le proprie nozze. L’edizione 2024 chiude con la soddisfazione del patron Lino Ferrara e con la celebrazione avvenuta ieri per Sal Da Vinci, premiato nella sala delle sfilate. “L’amore ci invade, noi a volte siamo un po’ miopi ma qui a Tutto Sposi c’è una bella festa, perché si parte parlando dell’amore”. Così Sal Da Vinci è infatti entrato ieri sera a Tutto Sposi, che gli ha consegnato il “Family Fashion Award”, per un cantautore di grande successo con il pubblico ma anche che si gode nella quotidianità la felicità familiare con sua moglie e i suoi figli. A Sal Da Vici è stato consegnato il premio che è una scultura del maestro dell’arte di Napoli contemporanea Lello Esposito.

Da Vinci ha raggiunto la sala della passerella delle sfilate dove ha ricevuto il premio attraversando i corridoi con i tanti stand di Tutto Sposi e dopo aver ricevuto il premio si è esibito sul palco in un concerto. Il suo pensiero si è concentrato sulle migliaia di coppie che in questi giorni hanno visitato la manifestazione per costruire il giorno del loro matrimonio. “Oggi – ha detto Da Vinci – molte coppie arrivano con i genitori per il giorno più bello che si ricorda. Io ricordo il mio matrimonio. Un momento che mi è rimasto in mente? La cosa curiosa è che io e mia moglie siamo arrivati per primi nella sede del banchetto, al rinfresco. Siamo giunti prima di tutti gli invitati. Io ho avuto sempre un’ansia di attesa ai tanti matrimoni a cui avevo partecipato e per me pensare di arrivare alle 17 o alle 18 come spesso accade e in cui gli ospiti si stancano nell’attesa. Così al mio matrimonio arrivammo prima degli altri”. Sal Da Vinci ha parlato anche del suo momento artistico: “Sto lavorando – ha detto – al nuovo album, lo stiamo ultimando. Per il momento il primo nuovo brano “Rosetto e Caffè” sta andando bene, è apprezzato dal pubblico e ora sarebbe una follia arrivare con un’altra canzone in questo momento così importante che grazie al pubblico la canzone sta ricevendo”. Il momento di Sal Da Vinci ha fatto impazzire la grande sala passerella che ieri è stata di nuovo piena di pubblico, che ha avuto una serata con le sfilate di Atelier Sorelle Panella, di Atelier Amirante e di Maison Le Dive.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti