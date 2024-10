Aurora morta cadendo dal terrazzo: fermato il fidanzato 15enne

129 Visite

E’ stato fermato nel pomeriggio l’ex fidanzato 15enne che era sul terrazzo assieme alla 13enne Aurora morta venerdì mattina precipitando dal settimo piano di uno stabile in via IV Novembre a Piacenza. Il giovane era indagato a piede libero dalla Procura per i minori di Bologna per omicidio volontario.

Non sono ancora note le circostanze o gli elementi di prova che hanno portato la Procura per i minori a disporre il fermo ad appena quattro giorni dalla tragedia. Probabilmente hanno influito anche le accuse circostanziate della famiglia di Aurora che aveva riferito degli atteggiamenti «possessivo e violenti» del 15enne.













