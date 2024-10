L’aberrante confessione di Filippo Turetta

“I coltelli li ho messi in auto in quella settimana, deve essere stato uno di quei giorni: mercoledì, giovedì o venerdì…” comunque prima dell’11 novembre scorso, giorno del delitto”, ha aggiunto nell’interrogatorio davanti alla corte d’Assise di Venezia. “I coltelli non li ho messi per suicidarmi, come ho detto nel primo interrogatorio, ma sempre al fine di eventualmente aggredirla. Eventualmente aggredirla”, scrive nella memoria che il pm legge in aula, ma Turetta non pronuncia le due parole “perché è difficile dirle” aggiunge. “Forse ne ho presi due per avere più sicurezza…” svela. “Quel giorno ho comprato dell’altro scotch, non lo so perché me ne serviva un terzo”, dopo averlo già comprato online, “forse perché mi sentivo più sicuro nel farlo, forse perché non sapevo se gli altri due andavano bene”. Turetta ammette di aver stilato una lunga lista di oggetti da comprare, acquisti fatti dal 7 all’11 novembre del 2023, “per un eventuale rapimento”, elementi, invece, su cui la procura insiste per dimostrare la premeditazione dell’omicidio di Giulia Cecchettin.