Israele, iniziato l’attacco contro l’Iran: bombardata anche la Siria

496 Visite

Israele lo aveva promesso e alla fine l’attacco all’Iran è arrivato. Era solo questione di tempo. Che, in Medio Oriente, ha ritmi tutti suoi. A volte è questione di ore. Altre di settimane. Altre ancora di mesi o di anni. Ma alla fine Benjamin Netanyahu ha risposto, proprio nel giorno in cui Teheran affermava di avere mille missili pronti in caso di un attacco israeliano.

Secondo quanto fatto sapere dall’Idf, sono in corso bombardamenti mirati su obiettivi militari degli ayatollah e dei loro proxy (sono stati infatti segnalati raid anche in Siria, probabilmente contro qualche unità dei Pasdaran).

Il comunicato diffuso dalle Idf è chiaro e spiega come il raid arrivi dopo ripetuti attacchi da parte dell’Iran e dei suoi alleati, in primis Hezbollah, che dal Libano ha fatto arrivare un drone sulla casa del primo ministro Netanyahu. “Come ogni altro Paeae sovrano nel mondo, lo Stato di Israele ha il diritto e il dovere di rispondere”, a causa “del regime iraniano e dei suoi delegati nella regione che attaccano incessantemente Israele”, si legge. Ma non solo. “Le nostre capacità difensive e offensive sono completamente mobilitate”, affermano i militari, che aggiungono: “Faremo tutto il necessario per difendere lo Stato d’Israele e il popolo d’Israele”. La Casa Bianca ha fatto sapere che quello di Israele è un atto di autodifesa e che gli Stati Uniti non stanno partecipando ai raid.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews