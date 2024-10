Coca-Cola, richiamati 26 milioni di bottiglie in Austria

211 Visite

Ritirati 26 milioni di bottiglie di Coca Cola in Austria: la decisione è stata presa dalla multinazionale della famosa bevanda perché all’interno “potrebbero essere presenti parti metalliche“. Lo ha annunciato oggi la stessa Coca Cola, precisando che “non si può escludere che piccoli frammenti di metallo siano presenti in un numero molto limitato di bottiglie da 0,5 litri a causa di un errore tecnico nella produzione”.

Il colosso mondiale delle bevande ha ritirato varie bottiglie dii Coca-Cola, Fanta, Sprite e MezzoMix. Il richiamo è stato emesso ieri e riguarda tutti i prodotti con date di scadenza comprese tra il 4 febbraio e il 12 aprile 2025. Tutte le altre confezioni, prodotti e marchi non sono stati interessati da questo ritiro. Chi ha acquistato uno dei prodotti interessati dal richiamo potrà restituirlo, senza presentare alcuna ricevuta, al negozio in cui lo ha comprato per avere il rimborso totale. L’avviso di richiamo, comunque, non interessa prodotti venduti in Italia, ma solo in Austria.













