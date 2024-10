Calvizzano, lunedì la posa della prima pietra per la realizzazione di un asilo nido e scuola d’infanzia

232 Visite

Sono in corso di allestimento i due cantieri propedeutici all’avvio dei lavori che ci consentiranno di realizzare una scuola dell’infanzia e un asilo nido comunale. Quest’ulimo sorgerΓ nello spazio a destra del Parcheggio di via Galiero e rappresenterΓ un indotto importantissimo, infatti le famiglie potranno far conciliare nel migliore dei modi i propri impegni lavorativi grazie al servizio che renderemo alla comunitΓ . La scuola dell’infanzia, invece, sorgerΓ in via Aldo Moro. LunedΓ¬ alle 9,30 effettueremo la posa delle prime pietre sia nel parcheggio di Via Galiero e nell’area di via Aldo Moro. Grazie al Pnrr stiamo realizzando due opere strategiche di fondamentale importanza per il paese, i tempi sono stringenti ed entro giugno 2026 dovremo completare anche i lavori. Una sfida bellissima e avvincente che abbiamo accettato volentieri, per migliorare il nostro territorio e il futuro scolastico delle prossime generazioni.

Nota stampa Comune Calvizzano