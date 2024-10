268 Visite

Il maltempo si sposta verso il Sud dell’Italia oggi, l’Emilia Romagna respira dopo un terribile weekend meteo: l’emergenza non può essere ancora archiviata dopo la pioggia delle ultime 48 ore e lo conferma l’allerta arancione che riguarda non solo la regione più flagellata dai nubifragi ma anche Veneto e Lombardia. Fiumi e torrenti vanno monitorati in un quadro che non può essere trascurato.













