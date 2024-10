Napoli capitale dell’Otorinolaringoiatria, al Monaldi la convention “La Cura in ORL”, Iervolino: «Professionalità e nuove tecnologie, il nostro centro attrae pazienti da tutto il Sud Italia»

172 Visite

«Il ruolo dell’otorinolaringoiatria del nuovo millennio sta cambiando. Nuove tecnologie, formazione specialistica e efficacia della governance sanitaria impongono una ridefinizione della figura dell’otorino». Con queste parole, il professor Giuseppe Tortoriello, direttore dell’UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, presenta la seconda edizione della Convention “La Cura in ORL”, che vedrà la partecipazione dei massimi esperti in Otorinolaringoiatria d’Italia, e si terrà presso l’Ospedale Monaldi dal 22 al 25 ottobre, con due giornate dedicate a corsi di Live Surgery.

«È necessario – aggiunge – guardare al futuro non dimenticando il passato, per mantenere quanto di buono la rinomata scuola italiana ha prodotto fino a qui, in modo tale da approcciare le malattie del testa-collo alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche e di sviluppo tecnologico».

Il convegno, che vede il professor Tortoriello come responsabile scientifico; i professori Enrico de Campora, Livio Presutti e Marco Radici come presidenti onorari e i dottori Domenico Di Maria, Arcangelo Menna e Filippo Ricciardiello componenti del comitato scientifico, spazierà dalla descrizione degli approcci chirurgici e indicazioni riguardanti l’oncologia del testa-collo, si muoverà verso le novità in tema di impianti cocleari e sistemi a conduzione ossea, evidenzierà il ruolo centrale che sta sempre più assumendo la biologia nel mondo nasosinusale, affiancando la chirurgia funzionale e aprirà la porta alla multidisciplinarietà, affrontando argomenti di confine, ma sempre più attuali, quali il reflusso faringo-laringo-esofageo e la sindrome rino-sinuso-bronchiale.

«Con orgoglio, abbiamo intrapreso al Monaldi, la chirurgia robotica e siamo tra i primi nel Sud Italia a effettuare interventi oncologici delicati della base della lingua, orofaringe e ipofaringe e della parte alta della laringe, per via endoscopica, riducendo i tempi chirurgici – prosegue Tortoriello – Il mio arrivo ha portato in dote al Monaldi il primato nel trattamento dei tumori laringei, con 75 pazienti operati di provenienza extra-regionale, che rappresenta oggi l’eccellenza per il Sud Italia nei tumori del testa-collo».

«L’Azienda Ospedaliera dei Colli è un centro di eccellenza che, grazie a nuovi investimenti in tecnologie e all’elevata qualificazione del nostro personale, si è affermata, in questo recente biennio, come polo di attrazione per il trattamento di patologie del testa-collo sempre più complesse. Nell’ultimo anno, infatti, l’Otorinolaringoiatria del Monaldi ha incrementato il numero di interventi di chirurgia maggiore di pertinenza oncologica, attirando pazienti da tutta Italia e invertendo la tendenza migratoria sanitaria», è il commento di Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.













