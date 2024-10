121 Visite

Invalsi 2024: al Sud un ragazzo su due non raggiunge il livello adeguato in italiano e matematica.

Il rapporto Invalsi 2023-2024 evidenzia un’Italia divisa in due dal punto di vista degli apprendimenti scolastici. Mentre il Centro-Nord ha quasi colmato i ritardi causati dal Covid, il Sud fatica ancora, con il 50% degli studenti di terza media e superiori che non raggiunge competenze adeguate in italiano e matematica. Alcune province del Sud superano il 60% di studenti sotto il livello minimo.