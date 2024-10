Slovacchia, infortunio per Lobokta: Napoli in ansia

229 Visite

Problema alla coscia per Stanislav Lobotka, uscito al minuto 83 della sfida di Nations League tra Slovacchia e Azerbaijan.

Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte, che potrebbero perdere il regista per qualche settimana. Ancora non è chiara l’entità dell’infortunio, sicuramente se ne saprà di più quando effettuerà gli esami del caso di rientro a Napoli.

Il centrocampista ha accusato un fastidio all’altezza del flessore, ha subito chiamato il cambio. I media locali parlano di un problema alla coscia, le condizioni saranno chiaramente da valutare.

“A Napoli non saranno entusiasti. Lui è uno dei giocatori più importanti per loro. Possiamo solo sperare che guarisca subito. Sarebbe una perdita significativa“, ha commentato l’ex giocatore Róbert Vittek a proposito dell’infortunio, parlando negli studi dell’emittente STVR il k.o del regista.













