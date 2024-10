Castel Volturno, Antonio Luise all’amministrazione: “E’ girone dei disperati, si prendono meriti degli altri”

161 Visite

CASTEL VOLTURNO. “Dopo appena 4 mesi di amministrazione Marrandino, possiamo senza dubbio affermare che sono davvero bravi a prendersi meriti che non sono loro”. A dichiararlo è Antonio Luise, responsabile della comunicazione di Fratelli d’Italia Castel Volturno, uscito allo scoperto dopo diversi mesi di studio dell’operato dell’amministrazione comunale.

“E’ la storia recente che parla per conto mio e dell’amministrazione uscente, che ha collezionato risultati su risultati. Per citarne alcuni: il finanziamento da 29 milioni e 700mila euro per l’edificazione della cittadella scolastica, cantierizzata prima del termine di mandato; i 2 milioni 265mila euro per l’abbattimento e ricostruzione della scuola Roncalli; l’installazione dei dossi nei punti nevralgici del territorio con un importo finanziato di circa 100mila euro; i fondi ministeriali per il ripristino del castello – elenca Antonio Luise -; la piscina coperta realizzata nei pressi del campo sportivo per la quale incontrai la ministra Mara Carfagna con Luigi Petrella e dell’ex dirigente dell’ufficio LLPP; i circa 13 milioni ottenuti per la riqualificazione del borgo; abbiamo recuperato 2 milioni e 500 mila euro dalla quota dei residui del progetto Bandiera Blu, e a breve arriverà il finanziamento per il completamento delle fogne delle stesse località, di circa 10 milioni di euro. Tutti questi sono solo alcuni dei punti per i quali abbiamo combattuto nei 5 anni di amministrazione. Potremmo citarne ulteriori, ma siamo convinti che il popolo castellano sappia chi realmente ha lavorato per il territorio nonostante le mille difficoltà. Diffidate da video fuorvianti, autocelebrazioni ed autoproclamazioni da presunti trionfi prive di fondamenta che fanno male alla nostra città”.

Il pensiero di Luise è ricco di preoccupazione: “Temo che in questa delicata fase per la nostra Castel Volturno, si perdano di vista obiettivi importanti. Mi viene da pensare al Piano Regolatore Generale, strumento fondamentale per il rilancio completo del territorio che ho seguito in prima linea e per il quale mancava l’ultimo parere per portarlo in consiglio comunale. Si tratta di un risultato di importanza storica, che manca da oltre 40 anni. I miei elettori non li ho abbandonati e sto continuando a lavorare per il bene del territorio”.













