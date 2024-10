REATI A MARANO, COSA DICONO LE STATISTICHE: NELL’ULTIMO ANNO MENO FURTI D’AUTO MA PIU’ TRUFFE E FRODI

139 Visite

Reati, statistiche e numeri: come stanno realmente le cose. Nell’anno 2024, nel periodo che va da gennaio ad ottobre, i reati – in senso generale – sono diminuiti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Se si analizzano i numeri nello specifico, si può notare una sostanziale diminuzione dei furti d’auto, mentre resta stabile il numero dei furti in appartamenti ed esercizi commerciali. Sono in aumento, invece, le truffe e le frodi informatiche. Questo è il trend relativo al comune di Marano. Un miglioramento da un lato, insomma, e un peggioramento sul fronte delle truffe, soprattutto ai danni di anziani, e frode.

Le riflessioni da fare sarebbero molteplici. Questi dati sono frutto di un maggiore controllo del territorio da parte delle forze di polizia? Sono frutto di un cambio di strategia da parte delle bandi di criminali, oggi più interessate ad orchestrare altri tipi di reati (come le truffe, ad esempio) o c’è, in generale, una minore propensione a denunciare, soprattutto in relazione ad alcuni eventi? La percezione sul territorio è comunque diversa e anche di questo aspetto si deve tener conto, poiché il problema non è solo numerico o statistico ma va affrontato tenendo conto anche delle implicazioni sociali e psicologiche degli individui e delle famiglie.













