Cammarano: “Pediatra di base nel Vallo di Diano, dopo la nostra segnalazione approvato incarico provvisorio”

122 Visite

Il presidente della commissione Aree interne: “Si garantisca l’assistenza sanitaria a 750 bambini”

“Dopo la nostra segnalazione di pochi giorni fa, questa mattina abbiamo appreso con soddisfazione che il Comitato per la pediatria di libera scelta dell’Asl di Salerno ha approvato un incarico provvisorio per far fronte alla mancanza di un pediatra nel Vallo di Diano. Nella nota inviata al Direttore Generale dell’ASL di Salerno chiedevamo un intervento rapido in merito alla carenza di uno specialista di riferimento per circa 750 bambini del territorio. Una situazione che ha portato a un inevitabile sovraccarico del Pronto Soccorso e del reparto pediatrico dell’Ospedale “Luigi Curto”, contribuendo a rendere il servizio sanitario più precario e insufficiente”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne e consigliere regionale Michele Cammarano.

“Ci auguriamo che i candidati disponibili accettino l’incarico e che si garantisca a centinaia di bambini l’assistenza sanitaria di cui hanno assolutamente bisogno. Continueremo a monitorare la situazione e a collaborare con l’ASL per assicurarci che questo avvenga in tempi rapidi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews