Napoli amara per i calciatori azzurri: rubata l’auto a Politano. L’altro giorno il caso Juan Jesus

Nella serata di ieri è stata rubata a Napoli l’automobile di Matteo Politano. L’attaccante azzurro ieri era a cena in un ristorante nella zona di Posillipo e quando è uscito non ha più trovato la sua auto Smart che era parcheggiata all’esterno del locale. È il terzo episodio di raid ai danni di calciatori del Napoli in poco più di un mese, dopo il furto dell’orologio subito da Neres subito dopo il suo arrivo in città, la sera del 31 agosto, e il tentativo di furto della propria automobile denunciato ieri sui social dal difensore Juan Jesus.