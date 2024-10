ARPINO DI CASORIA: Droga e un kit per rubare auto. Dai domiciliari al carcere, 45enne arrestato dai Carabinieri

122 Visite

E’ per rapina impropria che Giuseppe Buonifacio è ai domiciliari nel suo appartamento di Casoria per una rapina. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria si assicurano che rispetti la misura imposta dal Tribunale con verifiche quotidiane. Ed è proprio durante una perquisizione eseguita in uno dei controlli che Buonifacio ha dovuto lasciare la sua abitazione per entrare in una cella di Poggioreale.

I militari hanno rinvenuto, infatti, 31 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. In casa anche attrezzature per forzare i dispositivi di sicurezza delle auto.

Il materiale è stato sequestrato e il 45enne casoriano portato in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

BUONIFACIO GIUSEPPE













