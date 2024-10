PUNTI DI VISTA. MARANO, IL SABATO DEL VILLAGGIO E LE TRIBU’ LOCALI

La città di Marano è sempre più ridotta a un villaggio, dove i capi tribù guardano al proprio orticello e coltivano (male) solo l’elettorato. Quest’ultimo giustifica sempre l’operato del Sindaco e dell’amministrazione comunale appesa a un filo e sempre meno credibile. Così come l’opposizione, dove si sentono solo poche voci flebili. C’è una totale assenza di programmazione, manca una politica giovanile, culturale. Più semplicemente manca la politica in senso stretto. Alle volte la pezza è sempre peggio del buco e in quanto a buchi a Marano non siamo secondi a nessuno. Facciamo ironia perché in questo momento ci sarebbe davvero da piangere. Le emergenze sono sotto gli occhi di tutti: il degrado è diffuso, il controllo del territorio è inesistente e non basta trincerarsi dietro la frase “non ci sono risorse e personale”. Oppure “scontiamo l’operato dei sindaci del passato”. A questo punto nessuno, con queste premesse, potrà mai amministrare il Comune. Forniteci delle soluzioni, programmate interventi e rispettate le scadenze dei lavori. Il minimo garantito, insomma. Si mettano da parte i personalismi, perché un uomo solo al comando può far naufragare la nave e la tempesta è davvero vicina. Una parte dell’opposizione è molto attiva su alcuni temi sociali tanto care all’attivismo di sinistra, ma è totalmente assente sul decoro urbano, sulla sicurezza, soprattutto in periferia.

Non sentiamo da tempo la sua voce, che pure dovrebbe essere più forte. Sulle periferie apriamo un’ulteriore parentesi. Dovrebbe esserci un assessore della maggioranza deputato almeno a segnalare le criticità, ma si segnala per l’organizzazione degli eventi ludici (per carità sempre ben accetti) e intanto le strade e le perdite idriche, lì dove c’è uno stato di abbandono totale, aumentano a dismisura. La pazienza dei cittadini è ormai finita, ma solo per chi non è “vicino” al pensiero della maggioranza. Occorre chiarezza, quella che è mancata in questo anno e mezzo di governo comunale, è soprattutto una sana comunicazione. Non si può vedere nemici ovunque: il dialogo, il confronto, dovrebbero essere il sale della democrazia. E invece prevale la presunzione e si vedono solo nemici su un percorso davvero deficitario. Fino a quando si potrà abusare della pazienza dei cittadini? E fino a quando si potrà andare avanti con questo immobilismo? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Le notizie, di certo, non mancano.