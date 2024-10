Pozzuoli leader nel mondo dell’enogastronomia: ristoranti, pizzerie, trattorie e vini ai primi posti delle classifiche nazionali

269 Visite

L’assessore alle attività produttive Zazzaro: “Un orgoglio”

La città di Pozzuoli si conferma ai primi posti nelle classifiche nazionali riservate alle migliori pizzerie e trattorie, ai migliori ristoranti di carne e pesce e ai vini. L’ultimo grande successo è arrivato da Abraxas Osteria, premiata come migliore seconda trattoria d’Italia. La creatura di Vanna e Nando Salemme è sul secondo gradino della “50 Top Italy 2025”, la guida online del meglio del Made in Italy. Un riconoscimento che arriva qualche mese dopo un altro prestigioso successo ottenuto dal Punto Nave dei fratelli Simone e Daniele Testa, al primo posto nella “Guida ai Migliori Ristoranti Italiani 2024”. Il ristorante, fiore all’occhiello della cucina di pesce a Pozzuoli, è risultato il migliore nella “50 Top Italy – Latteria Sorrentina Award”.

Anche le pizzerie puteolane primeggiano in Italia, come nel caso della pizzeria di Diego Vitagliano, per il secondo anno consecutivo proclamata la numero uno della “50 Top Pizza Italia 2024”, celebre classifica che incorona le migliori pizzerie in giro per il mondo. Infine il vino: Gambero rosso ha premiato con i suoi “Tre bicchieri” il Piedirosso 2022 prodotto dall’azienda enologa puteolana Contrada Salandra, mentre “E Winesurf”, giornale online di enogastronomia e guida vini, ha eletto la Falanghina Campi Flegrei 2021 sempre di Contrada Salandra come miglior vino bianco dell’anno.

«Queste attività sono un orgoglio per noi – spiega l’assessore alle attività produttive del comune di Pozzuoli, Tizzi Zazzaro – Parliamo di eccellenze che danno lustro alla nostra città, dove da sempre l’arte dell’enogastronomia è uno dei migliori biglietti da visita. Abbiamo tanti ristoratori bravi che, a prescindere dai premi, contribuiscono quotidianamente a dare impulso positivo all’economia locale. Forze ed energie positive – conclude Zazzaro – che daranno vita alla seconda edizione di Azzurro Pozzuoli, la kermesse del pescato locale che metterà in risalto tutte le peculiarità dell’arte e della storia enogastronomica della nostra città»













