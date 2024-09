Napoli, ammazzato davanti al figlio 11enne: era già scampato ad un agguato due anni fa

174 Visite

Ammazzato a colpi di pistola, esplosi da distanza ravvicinata, mentre a pochi passi c’era il figlio di appena 11 anni: così è morto il 45enne Luigi Procopio, ucciso nel pomeriggio di oggi, 30 settembre, in vico VII Duchesca, tra la zona della Duchesca e piazza Garibaldi, nel centro di Napoli. Sul posto la Polizia di Stato, ancora da chiarire la dinamica; per la ricostruzione della dinamica e per le indagini sono al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli (dirigente Giovanni Leuci).

Procopio, del posto, sarebbe stato legato al clan Mazzarella; risulta avere precedenti penali per reati contro il patrimonio, truffa e stalking. Secondo i primi dati raccolti l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi proiettili poco prima delle 17, mentre si trovava in strada; sarebbe deceduto poco dopo. In quel momento alla Duchesca erano presenti numerose persone che, sentiti gli spari, si sono rifugiate di corsa nei portoni e in alcuni negozi della zona.













