Austria, trionfa la destra di Kickl. L’onda dei patrioti

Dopo le europee di giugno, l’Austria conferma la sua svolta storica alle elezioni politiche e sceglie la destra-destra, mandando in visibilio i leader dei Patrioti in giro per l’Europa. La FPOe, il Partito della Libertà d’Austria, conservatore ed euroscettico, arriva al 29%, circa tre punti in più del risultato storico del 1999 quando l’allora leader era Joerg Haider. L’attuale leader Herbert Kickl negli ultimi tre anni ha saputo dare un’accelerata al suo partito.

Sconfitta per l’OeVP, partito collocato di centro-destra al governo, con vari partner, dal 1986. I Popolari che ricandidavano il cancelliere Karl Nehammer sono al 26,3%, solo due punti percentuali in più rispetto al peggior risultato di sempre, quello del 2013. Secondo le previsioni oltre a FPOe, OeVP e i socialdemocratici della SPOe al 21%, gli altri partiti che entreranno nel Nationalrat, il Consiglio nazionale, sono Neos, attestato al 9%, e Verdi (erano la governo con l’OeVP) scesi di cinque punti e attualmente all’8,3%. Secondo la proiezione restano fuori dal Consiglio nazionale per non aver raggiunto la soglia del 4%, la Bierpartei (Partito della Birra) al 2% e il KPOe al 2,4%. Si parla già di possibili coalizione che dovrà avere un minimo di 92 seggi. Possibile la coalizione FPOe e OeVP per un totale di 109 ma anche FPOe e SPOe con 97. Kickl, nella sua prima reazione da vincitore, si è detto soddisfatto del miglior risultato nella storia del partito.













