Napoli-Monza, Conte nel post gara: “Bisogna restare con i piedi per terra”

Antonio Conte chiede calma e concentrazione ai suoi ragazzi dopo il successo con il Monza ed il contemporaneo raggiungimento della prima piazza in classifica.

Ma non solo; il tecnico salentino lancia, dai microfoni di Dazn, un “avviso ai naviganti”, tutt’altro che sibillino.

“C’è tanta aspettativa su questa squadra ma anche su di me perché in passato ho fatto bene – ha spiegato l’ex tecnico di Juventus e Inter -. Ma ho un minimo di esperienza per poter dire che dobbiamo restare con i piedi per terra. Sento parlare che il Napoli quest’anno ha il vantaggio di non giocare le coppe: nessuno parla, però, del fatto che proprio a causa di questa mancanza non abbiamo una rosa competitiva come le squadre che partecipano alle competizioni europee. Abbiamo iniziato un percorso di costruzione e continuiamo a lavorare per alimentare un sogno. Io, però, devo guardare alla realtà e siamo molto lontani dal fare voli pindarici. Dobbiamo giocare partita dopo partita: abbiamo avuto la dimostrazione che nessuno ci regala niente…anche stasera abbiamo dovuto sudare per avere la meglio col Monza. Lukaku? Al di là dei goal, a me basta che partecipi attivamente alla partita e che contribuisca al raggiungimento dell’obiettivo finale. Sta lavorando e si sta sottoponendo a carichi superiori rispetto alla media poiché è arrivato non in perfette condizioni essendo stato fuori rosa al Chelsea”.

