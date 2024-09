Chi era Nasrallah, il leader di Hezbollah che dai bunker sfidava Israele

206 Visite

Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah dal 1992, è morto. La conferma arriva ufficialmente dall’esercito israeliano, che poi nella giornata ha lanciato nuovi raid nei settori meridionali di Beirut. A stretto giro è arrivata anche l’ammissine di Hezbollah. Il capo del partito di Dio è morto inseguito a un doppio raid dell’aviazione di Tel Aviv nelle aree meridionali della capitale libanese avvenuto nella serata di ieri. Le Idf hanno detto di aver colpito un palazzo nella zona di Dahiyeh mentre la leadership di Hezbollah era riunita nel quartier generale del gruppo. Sempre secondo i comandi israeliani oltre a Nasrallah sono stati uccisi anche altri leader del “Partito di Dio”.

“ Ieri l’Idf ha eliminato Hassan Nasrallah, leader dell’organizzazione terroristica Hezbollah e uno dei suoi fondatori “, ha detto Avichay Adraee, portavoce dell’esercito israeliano in lingua araba. Adraee ha poi confermato anche di aver ucciso Ali Karaki, comandante del fronte meridionale dell’ organizzazione. “Gli aerei dell’aviazione israeliana, con precise indicazioni dell’intelligence, hanno compiuto un raid sul quartier generale centrale di Hezbollah “, ha aggiunto il portavoce spiegando anche che “ il raid è stato effettuato mentre la leadership di Hezbollah si trovava all’interno del quartier generale e stava coordinando attività terroristiche contro i cittadini di Israele “. “L’Idf”, ha concluso, “ continuerà a colpire chiunque promuova e si impegni in atti terroristici contro i cittadini dello Stato di Israele “. L’esercito ha anche spiegato che l’operazione che ha portato alla morte di Nasrallah è stata denominata “Nuovo Ordine”.

Nel corso della notte fonti del gruppo gruppo armato libanese avevano fatto sapere che Nasrallah era irraggiungibile, ma senza rilasciare dichiarazioni ufficiali sulla sorte del leader. Un’altra fonte aveva detto in precedenza che Nasrallah “sta bene” e anche l’agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva riferito che il leader “si trova in un luogo sicuro ed è ancora vivo”. Sempre ieri le Idf avevano annunciato di aver ucciso in un attacco aereo il comandante dell’unità missilistica di Hezbollah nel sud del Libano, Mohammed Ali Ismail, insieme al suo vice Hossein Ahmed Ismail e a diversi altri leader del movimento legato all’Iran. Nell’attacco è morta anche Zainab Nasrallah, figlia del leader di Hezbollah. Stando a un primo bilancio negli strike sarebbero rimaste uccise almeno altre sei persone, mentre i feriti sarebbero una novantina.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews