Marano, la scuola di San Rocco in un capannone del Pip? Savanelli: “Idea balzana di Morra, la soluzione c’è ma non vuole rendersene conto””

Nell’ultimo Consiglio comunale del 25 settembre, abbiamo appreso che l’amministrazione, nel caso in cui ci fosse l’obbligo da parte dell’ ufficiale giudiziario a lasciare i locali attuali in cui è allocata la scuola di San Rocco, vorrebbe utilizzare un capannone, nella disponibilità del Comune, nella zona PIP.

A noi sembra un ‘idea balzana ,inspiegabile e diseconomica in quanto la zona PIP, come sappiamo è un contesto industriale

alquanto distante dal centro abitato di San Rocco inoltre pericoloso per i ragazzi per il movimento continuo di mezzi pesanti che percorrono la zona industriale. Senza poi considerare che l’adeguamento di in capannone a scuola avrebbe dei costi elevati e sarebbe una soluzione tampone e rabberciata.

Opportuno e vitale per la nostra città, sarebbe collocare nell’area PIP il mercato ortofrutticolo e agroalimentare per la trasformazione dei prodotti stessi ciò permetterebbe occupazione, reddito e sviluppo per la nostra città.

Non sprechiamo soldi pubblici per impiantare una scuola che sarebbe una scuola di serie B.

Probabilmente tra pendenze giudiziarie e rinvii , interruzione della continuità scolastica, e assenza di contratto di fitto, quest’anno scolastico passerà con i ragazzi nell’attuale struttura. Penso che si debba porre la parola fine a questo annoso problema, con la costruzione di una scuola nuova con tutti i requisiti, spazi adeguati, palestre, strutture sportive, mensa, parcheggio ,laboratori d’informatica, che diano la possibilità del tempo pieno per chi volesse e avesse necessità. Una scuola attrattiva di livello, e adeguata alle moderne esigenze dei ragazzi e delle famiglie. Noi riteniamo sempre valida l’idea di utilizzare i 16 mila metri quadrati, ex area Ipab,di proprietà del Comune. Riteniamo sempre valida l’idea di prefabbricati pesanti in cemento armato, per velocizzare i tempi. Il Comune ha la disponibilità di un milione e ottocento mila euro, residui dei fondi legge 219,che si sono riusciti a recuperare, si utilizzino per la costruzione della scuola S.Rocco.

Luigi Savanelli, consigliere comunale

