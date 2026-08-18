MARANO, TUTTE LE ASSUNZIONI FATTE E DA FARE NEL PERIODO COMMISSARIALE. “SITUAZIONE FINANZIARIA IN MIGLIORAMENTO, ORGANICO CRESCIUTO DEL 16 PER CENTO”

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Assunzioni già completate e nuove procedure in corso. Durante il periodo commissariale l’organico comunale cresce del 16%, nonostante cinque pensionamenti. Il percorso di risanamento finanziario resta in itinere.

Mentre prosegue il percorso di risanamento e riequilibrio delle finanze comunali, il Comune di Marano porta avanti anche il rafforzamento della propria macchina amministrativa. L’obiettivo dichiarato è quello di consentire all’Ente di tornare, in prospettiva, a una gestione ordinaria, liberandolo progressivamente dalle pesanti eredità del passato e, allo stesso tempo, garantendo una struttura burocratica più adeguata alle esigenze della città.

Un percorso che passa anche dal potenziamento dell’organico, reso possibile attraverso gli atti programmatori adottati dall’amministrazione commissariale: DUP, PIAO 2026/2028 e Bilancio 2026/2028.

Le assunzioni già effettuate

Sono già entrate in servizio, dal 15 luglio 2026, quattro nuove figure professionali finanziate con i fondi ministeriali destinati all’incremento della capacità degli Ambiti territoriali sociali (ATS) per il triennio 2025-2027. Si tratta di un funzionario amministrativo, un funzionario contabile, uno psicologo e un educatore socio-pedagogico, tutti assunti a tempo pieno e determinato per tre anni.

Dal 10 agosto 2026, inoltre, sono stati assunti a tempo pieno e indeterminato due funzionari assistenti sociali.

Le assunzioni previste da settembre

Sono state completate anche le procedure per ulteriori assunzioni, con decorrenza prevista dal 1° settembre 2026. Entreranno nell’organico comunale:

2 istruttori informatici;

3 istruttori tecnici;

1 funzionario specialista giuridico-amministrativo, nell’ambito del Programma Cap-Coe.

A queste si aggiungono le procedure attualmente in fase di completamento, con assunzioni previste nel mese di ottobre, tutte a tempo pieno e indeterminato.

In particolare, sono previsti 4 istruttori di vigilanza, per i quali i colloqui nell’ambito della procedura di mobilità dovrebbero svolgersi a settembre; 1 istruttore amministrativo, per il quale sono in corso le conclusioni degli accordi con altri Comuni, e 1 funzionario tecnico, la cui istruttoria è in fase di conclusione.

Organico cresciuto del 16%

Il dato complessivo restituisce la dimensione dello sforzo compiuto sul fronte del personale. Dall’inizio della gestione commissariale l’organico comunale è stato potenziato del 16%, arrivando oggi a una forza lavoro complessiva di 130 unità, nonostante nel frattempo si siano registrati cinque pensionamenti.

Un incremento importante per un Comune chiamato a gestire una realtà urbana complessa e popolosa, anche se, viene sottolineato, il numero dei dipendenti resta ancora inferiore alle effettive necessità della città.

Il rafforzamento del personale si inserisce inoltre in un progetto più ampio di riorganizzazione della struttura comunale. Particolare rilievo assume la riunificazione dei servizi in un’unica sede, accompagnata dal riutilizzo della vicina ex sede comunale, che sarà destinata ai Servizi Sociali.

L’operazione punta a rendere gli uffici più efficienti e, soprattutto, a garantire una maggiore prossimità ai cittadini.

Il quadro che emerge è dunque quello di un Comune che, mentre affronta ancora un percorso di risanamento finanziario non concluso, prova contemporaneamente a ricostruire la propria capacità amministrativa. Più personale, nuove professionalità e una diversa organizzazione degli uffici rappresentano, in questa fase, gli strumenti attraverso i quali la gestione commissariale punta a porre le basi per il ritorno a una gestione ordinaria e per servizi più adeguati alle esigenze della comunità.













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