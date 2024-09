Napoli-Palermo: 5-0. Conte a gonfie vele, gli azzurri incontreranno la Lazio

63 Visite

Napoli-Palermo, gli azzurri dilagano in Coppa e ora incontreranno la Lazio. Pe il Napoli a segno Ngonge al 7′, Ngonge al 12′, Juan Jesus al 42′, Neres al 70′ e McTominay al 77′. Gara senza storia, ma utile per vedere all’opera giocatori poco impiegati finora e altri che si stanno inserendo con grande velocità negli schemi di Conte.

Unica nota stonata:

Napoli-Palermo, ripresa in ritardo per i disordini nel settore ospiti.

Le raccomandazioni rivolte al pubblico dallo speaker dell’impianto partenopeo hanno scandito quei momenti di tensione: da regolamento, un club può incorrere in sanzioni molto pesanti in caso di gravi comportamenti dei suoi sostenitori. La ripresa del gioco è stata autorizzata solo dopo quasi una decina di minuti a causa delle intemperanze dei tifosi per lo scoppio di petardi e il lancio di fumogeni. Ma c’è voluto ancora un po’ di tempo prima che la situazione tornasse alla normalità.













