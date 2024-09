Napoli, equipaggio 118 minacciato di morte da paziente a Soccavo

167 Visite

Venerdì sera intorno alle ore 21 un equipaggio del 118 si recava nel quartiere di Soccavo per soccorrere un 51enne in stato di agitazione in seguito ad una lite condominiale. Non appena gli operatori sono giunti sul posto il paziente ha iniziato a insultarli e a minacciarli di morte. Stessa sorte per una pattuglia di Carabinieri giunta a sostegno che è stata aggredita fisicamente dal soggetto. L’uomo è stato poi trasportato all’Ospedale del Mare per accertamenti e, secondo quanto riportato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, è stato rilasciato e risulterebbe a piede libero.













