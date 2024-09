Marano, maltempo e disastri. De Stefano: “In città si fa qualcosa solo in tempo di elezioni”

348 Visite

Come volevasi dimostrare, a Marano le cose sembrano funzionare solo in un periodo ben preciso: quello delle elezioni.

È un copione ormai noto, che si ripete con inquietante regolarità. Terminato quel breve momento di attenzione e promesse, la realtà torna a imporsi, e lo fa puntualmente con i primi segni di maltempo. Il caso di via Antica Consolare Campana ne è l’ennesima dimostrazione.

Con la prima pioggia autunnale, questa strada, già nota per le sue condizioni critiche, si è trasformata in un percorso insidioso e pieno di pericoli. Una situazione inaccettabile per i residenti e per chi ogni giorno la percorre. Eppure, non stiamo parlando di una sorpresa improvvisa. Anzi, la questione di via Antica Consolare Campana era stata già segnalata a chi di dovere più di dieci giorni fa. Le denunce e le segnalazioni non mancano, ma quello che sembra mancare è l’azione concreta.

La domanda, infatti, sorge spontanea: cosa è stato fatto in questo periodo dall’assessore alle periferie Carmine Carandente? La risposta, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti. Niente!













