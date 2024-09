MARANO, IL BILANCIO DEL CONSUETO DISASTRO. NESSUNA POLITICA PER METTERE IN SESTO IL TERRITORIO, LA LOBBY DEI CEMENTIFICATORI SEMPRE IN AUGE

243 Visite

Marano, il day after dopo l’acquazzone di ieri. Solite scene, disastri ovunque, da via Gramsci a via Antica Consolare Campana. Il territorio è fragile, si sa, ma poco si fa per preservarlo, sia sul piano della manutenzione sia su quello di impedire ulteriore cementificazione: la lobby di geometri, architetti e politicanti da strapazzo è sempre in auge. Città che avrebbe bisogno solo di verde, parchi pubblici, fogne e reti idriche, e invece del nuovo piano urbanistico non si sa nulla. Solo piagnistei sui soldi e il personale che manca, zero ricette per il futuro. Andate al mare, cari amministratori, e restateci a lungo.













