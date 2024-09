Buon compleanno, Sofia: la diva del cinema italiano compie 90 anni

147 Visite

La leggenda del cinema italiano, Sophia Loren, ha spento 90 candeline, festeggiata da un parterre di amici, parenti e istituzioni. La diva romana ha celebrato il suo compleanno in una cornice intima, circondata dai figli Edoardo e Carlo Ponti, dalle nuore, dai nipoti, dalla sorella Maria Scicolone e dalle cugine Alessandra ed Elisabetta Mussolini.

Ma non solo affetti familiari. Il Ministero della Cultura, Cinecittà e l’Archivio Luce hanno organizzato un evento esclusivo al The Space Cinema Moderno di Roma, dove alla Loren è stato conferito un prestigioso riconoscimento, segno tangibile della stima e dell’affetto che il Paese nutre per lei. A consegnare il premio, il sottosegretario Lucia Borgonzoni e la presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia.

L’omaggio romano si inserisce in una serie di iniziative internazionali dedicate alla diva. Il Lincoln Center di New York e il Museo Academy di Los Angeles stanno infatti preparando eventi speciali per celebrare i 90 anni di Sophia Loren.

Anche la terra natale della Loren, Pozzuoli, ha voluto rendere omaggio alla sua più illustre cittadina. Un murales colorato è stato realizzato sulla casa dove l’attrice trascorse la sua infanzia, mentre Comune e Regione stanno organizzando retrospettive e incontri per ripercorrere la carriera della diva.

Sophia Loren, simbolo di bellezza e talento, continua a incantare il mondo con la sua classe e la sua eleganza. Il suo 90esimo compleanno è l’occasione per celebrare una carriera straordinaria e una vita dedicata al cinema.

