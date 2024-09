Giugliano, Varcaturo e Qualiano: Controlli a tappeto dei carabinieri impegnati tra degrado urbano, un’evasione e un imprenditore social

247 Visite

Controlli a tappeto a Giugliano in Campania e nei comuni limitrofi per i carabinieri della locale Compagnia.

Tra i target dell’operazione al largo raggio anche il contrasto della prostituzione e del degrado urbano. A Varcaturo i carabinieri la locale stazione, con il prezioso contributo dei militari del reggimento Campania, hanno sanzionato due persone sorprese a via San Francesco a patria nei pressi della parrocchia di San Matteo mentre concordavano prestazioni sessuali con delle prostitute. La multa, secondo l’ordinanza sindacale, è salata: 500 euro a persona.

Durante le operazioni è stato arrestato per evasione anche Luigi De Rosa, classe ‘76. L’uomo, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per droga, si era presentato sotto casa della convivente per poi allontanarsi. Le ricerche sono state immediate e l’uomo, probabilmente sentitosi accerchiato, si è presentato nella caserma dei carabinieri.

Non sono mancati i controlli in tutela dell’ambiente. A Qualiano i carabinieri della locale stazione, insieme a personale dell’ufficio tecnico del comune, hanno denunciato il titolare di un’auto salone – particolarmente noto sui social – in località Pozzo Nuovo.

L’attività era sprovvista delle autorizzazioni ambientali e della documentazione per la prevenzione incendi. L’intera struttura, costituita da capannone per rimessaggio auto, uffici e locale lavaggio veicoli, non aveva le autorizzazioni edilizie.

L’intera area di 3.700 metri quadrati è stata sequestrata preventivamente.













