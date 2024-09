Qualiano, sequestrata autorimessa del noto tiktoker

472 Visite

A Qualiano i carabinieri della locale stazione, insieme a personale dell’ufficio tecnico del comune, hanno denunciato il titolare di un’autosalone – particolarmente noto sui social – in località Pozzo Nuovo.

L’attività era sprovvista delle autorizzazioni ambientali e della documentazione per la prevenzione incendi. L’intera struttura, costituita da capannone per rimessaggio auto, uffici e locale lavaggio veicoli, non aveva le autorizzazioni edilizie. L’intera area di 3.700 metri quadrati è stata sequestrata preventivamente.













