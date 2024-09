Giugliano, anche Italia Viva contro Pezzella: “Fango su chi sostiene l’amministrazione comunale”

165 Visite

Le recenti dichiarazioni del consigliere comunale di Giugliano, Salvatore Pezzella del Movimento 5 Stelle, sono gravemente offensive, prive di senso e completamente immotivate. Quando interrogato su eventuali “mele marce” all’interno dei partiti che sostengono l’amministrazione del sindaco Nicola Pirozzi, Pezzella ha inspiegabilmente fatto riferimento ai Renziani, senza fornire alcuna spiegazione o giustificazione per queste pesanti accuse.

Italia Viva respinge con forza queste insensate allusioni e chiede al consigliere Pezzella di chiarire pubblicamente le ragioni dietro queste affermazioni. Se ci sono accuse, è suo dovere motivarle con fatti concreti. Altrimenti, queste dichiarazioni appaiono solo come l’ennesimo tentativo di diffamare chi, come noi, lavora con serietà e dedizione per il bene della comunità.

Purtroppo, Pezzella non è nuovo a questo tipo di esternazioni fuori dalle righe, caratterizzate da una costante mancanza di rispetto per il confronto politico e istituzionale. Attacchi di questo genere non solo minano la credibilità della maggioranza, ma gettano fango su chi, con impegno e trasparenza, sostiene l’amministrazione Pirozzi.

Chiediamo con fermezza che il sindaco Nicola Pirozzi, ed i partiti che compongono la sua maggioranza, prendano una posizione chiara e netta rispetto a queste gravissime affermazioni. È fondamentale che il primo cittadino si dissoci pubblicamente da simili esternazioni, per il bene della coalizione e per il rispetto di chi, come noi, lavora con impegno e responsabilità per il futuro della città di Giugliano.

Italia Viva continuerà a sostenere il lavoro serio e responsabile per Giugliano, senza farsi intimidire da attacchi strumentali e privi di fondamento.

