GIUGLIANO, TROPPE OMBRE SUL COMUNE E INTORNO AD ESSO. IL PREFETTO DISPONGA L’INVIO DI UNA COMMISSIONE D’ACCESSO

Troppe vicende inquietanti, troppe accuse tra consiglieri, troppe ombre sulla recente vicenda dell’appalto Anthares, troppo cemento in giro. E’ arrivato il momento che il prefetto di Napoli disponga l’invio di una commissione d’accesso presso il comune di Giugliano. L’indagine sulla tangente versata per Anthares, il coinvolgimento di funzionari e politici comunali, la questione delle intimidazioni denunciate da Pezzella e qualche pregressa storia, con tanto di indagini della Dda, bastano e avanzano per disporla. In altri enti le commissioni sono state inviate per molto meno. Possibile che la compagnia di Giugliano, il commissariato o l’articolazione di Castello di Cisterna non abbiano inviato alcuna informativa al prefetto? Se così fosse, sarebbe a dir poco assurdo.













