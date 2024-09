Marano, preso il latitante Tufo. Il re delle fughe si nascondeva a casa

1.070 Visite

Gaetano Tufo, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare emessa a febbraio dal tribunale Napoli nord, in relazione a un’inchiesta su scommesse clandestine e slot machine, è stato arrestato. Era latitante proprio dallo scorso febbraio, quando riuscì a sfuggire alla cattura dandosi alla fuga. Tufo era sfuggito alla cattura e si era reso latitante anche nei mesi precedenti, per un’altra inchiesta della magistratura, per accuse poi annullate dal Riesame. Molti anni prima analogo scenario: Tufo, accusato di essere contiguo al clan Polverino, fu arrestato in spiaggia, sul litorale laziale, dopo essersi dato alla latitanza. Tre ordini di arresto, dunque, e tre fughe. Oggi, scovato presso la sua abitazione, il latitante è stato consegnato nuovamente all’autorità giudiziaria. I dettagli dell’operazione non sono ancora noti.













