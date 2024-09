20 Visite

Quali sono i migliori caffè espresso in capsule?

Le capsule per il caffè consentono di preparare velocemente, in qualsiasi momento della giornata, un buon caffè. Ma come possiamo scoprire quali sono i migliori caffè in capsule? L’analisi proposta passa attraverso le caratteristiche distintive dei diversi marchi, una ricca panoramica su varietà, sapori e i caffè più apprezzati del momento, per consentire ai consumatori di trovare il caffè capace di soddisfare appieno il palato.

Il caffè in capsule per sperimentare le innumerevoli miscele, varietà e sapori

Il caffè è molto più di una semplice bevanda. I consumatori abituali lo considerano un autentico rituale, una passione, e prepararlo diventa una vera e propria arte in tutte le sue declinazioni, dall’eccellenza dell’espresso alla gradevolezza del decaffeinato. Una maestria che oggi si è trasferita dalle caffetterie alle nostre case, supportata dall’innovativa tecnologia delle capsule.

Grazie alle macchinette casalinghe per il caffè, elettrodomestico fra i più venduti negli ultimi anni, è possibile preparare un ottimo espresso casalingo, che non ha nulla da invidiare alla bontà di quello del bar, rispetto al quale vanta l’importante pregio della scelta, fra miscele, aroma e sapori diversi.

Chi prepara il caffè a casa, sfruttando la comodità delle capsule, può scegliere fra le tante miscele disponibili sul mercato, sperimentare le innumerevoli varietà e sapori, apprezzare le caratteristiche distintive di ogni marchio per trovare il caffè che risponde perfettamente al proprio gusto.

Le caratteristiche distintive dei diversi marchi di caffè in capsule

Le ricerche di mercato mettono in chiaro che il consumo di caffè in capsule mostra un trend in netta crescita. A trainare lo sviluppo sono motivi quali la semplicità d’uso delle capsule e l’ampia varietà di gusti del caffè, da assaporare comodamente a casa.

Tra i marchi più apprezzati troviamo l’assortimento di capsule proposto da Dolce Gusto di Nescafé, A Modo Mio di Lavazza, Caffitaly, Bialetti e Illy.

Dolce Gusto di Nescafé offre una scelta variegata per godersi un caffè dal sapore forte e deciso. A caratterizzare la proposta Dolce Gusto è la tostatura decisa dei chicchi, che consente al gusto del caffè di restare a lungo in bocca. Dolce Gusto non si limita al solo caffè ma, grazie a una linea come DolceVita, mette in commercio ginseng, cappuccino, tè, mocaccino e tanto altro ancora. In tema di caffè le proposte che raccolgono maggiori consensi sono quelle degli espressi Barista, Ardenza, Napoli, essenza di Moka e tutta una serie di varianti di cui sapere di più su https://www.dolce-gusto.it/capsule/black-coffee.

A Modo Mio di Lavazza è garanzia di un caffè in capsule in grado di offrire una valida alternativa a quello preparato con la classica moka. Tanti i gusti disponibili come ad esempio il Crema e Gusto, che vanta un sapore persistente ed equilibrato, caratterizzato dalla presenza di note intense di cioccolato fondente. Apprezzato dagli amanti del caffè anche il gusto intenso e armonioso, leggermente caramellato e contraddistinto da note di cioccolato, delle capsule A Modo Mio Passionale. Per godersi un caffè unico si può valutare la linea di capsule Bio, che garantisce di preparare un caffè unico, con una materia prima di qualità proveniente dall’agricoltura sostenibile.

La proposta Caffitaly nasce da un attento processo di ricerca, che poggia sulla selezione delle migliori tecnologie applicate alla produzione del caffè. Le capsule Caffitaly sono prodotte da 3 torrefattori differenti: E’Caffè, Cagliari e Chicco D’Oro per quanto riguarda i caffè. Ricola e Twinings supportano il comparto tisane e tè. Grazie alla presenza di 8 grammi di caffè per capsula, una quantità superiore alla media delle altre produzioni, è possibile gustare un caffè corposo e assolutamente cremoso.

Se la scelta ricade su Bialetti facile godersi un’esperienza impagabile. Il caffè espresso che ci regalano le capsule Bialetti è conosciuto per il sapore morbido, l’intensità e la presenza di una crema densa. Le capsule Bialetti sono disponibili in un’ampia varietà di gusti fra cui la miscela Roma dalla tostatura elevata e dal corpo denso, la Napoli con un gusto forte e deciso come vuole la tradizione, Milano dal sapore equilibrato e dall’aroma profumato. Proposte cui fanno da contraltare tutta una serie di nuove miscele contraddistinte da sapori esotici e innovativi, in grado di mixare la tradizione alla modernità, e regalare esperienze davvero uniche.

Conosciuto per l’attenzione alla qualità, il marchio Illy offre un caffè in capsule apprezzato per l’armoniosa combinazione di nove diverse varietà di caffè Arabica. Chi sceglie la soluzione in capsule Illy Iperespresso può assaporare 4 declinazioni classiche per godersi l’espresso fatto in casa. Quattro soluzioni distinte che ci permettono di valutare il tostato classico, vellutato e morbido, il tostato intenso per un espresso dal gusto corposo e pieno, il tostato forte che vanta un gusto ricco e deciso senza compromessi, il deca, un espresso morbido senza caffeina, giusto compromesso per chi non vuole rinunciare al gusto del caffè.

I caffè in capsule più apprezzati del momento

Ma quali sono le varietà di caffè in capsula più apprezzati del momento?

A trainare la classifica è Caffè Borbone Miscela Oro. Con una netta prevalenza di Arabica, e una percentuale inferiore di caffeina rispetto agli altri prodotti della linea, la Miscela Oro è garanzia di un caffè più dolce e leggermente acido. Utilizzando le capsule della miscela Oro si ottiene un espresso cremoso, aromatico e gradevole già al primo sorso.

Decisamente apprezzato il blend Barista, proposta di punta delle capsule Dolce Gusto originali. Il caffè è amato dai consumatori per il gusto bilanciato né troppo forte né troppo debole e dotato della giusta cremosità. Quel pizzico di acidità che lo contraddistingue consente alla miscela di esaltare gusto e corposità del caffè, limitando i sentori di bruciato.

Ispirate alla tradizione italiana, le miscele Nespresso Original sono in grado di accontentare tutti i gusti a partire da Firenze Arpeggio. Caratterizzata da un’intensità medio-alta la miscela accontenta chi ama l’espresso dal gusto deciso. Facendo uso della varietà Arabica il caffè si presenta con un gusto rotondo, un livello di acidità basso, e un’amarezza di fondo, impressa dalle note di cacao e cioccolato fondente e dal livello di tostatura medio-lunga.

Gusto forte e deciso per un caffè di qualità come Kimbo Espresso Napoli. Nonostante l’intensità, l’espresso si presenta molto equilibrato già al primo sorso, e contraddistinto da un gradevole sentore floreale e di biscotti.

Miscela aromatica per l’Espresso Cremoso di Caffè Vergnano 1882, che offre sentori di vaniglia, spezie orientali e pepe. La rotondità corposa del gusto, unita alla dolcezza con cui si presenta, è dovuta all’unione di Arabica e Robusta. A distinguere il prodotto dagli altri è il suo essere assolutamente green. Le capsule, infatti, sono compostabili, da smaltire comodamente nei rifiuti organici.













