GIUDICE DI PACE MARANO, IL MINISTERO DIFFIDA I COMUNI: “RISPETTATE GLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE”

Il Ministero della Giustizia, con una nota inviata a tutti i comuni del mandamento giudiziario giuglianese e al presidente del tribunale Napoli nord, nonché al sottosegretario Del Mastro e al consiglio dell’Ordine degli avvocati Napoli nord, ha invitato gli enti sottoscrittori della convenzione, alcuni in particolare, ad adempiere – in tempi celeri, pena la chiusura del presidio – gli impegni assunti con la nuova convenzione. Nella nota si fa riferimento, nello specifico, alla destinazione delle risorse umane e agli oneri economici connessi al funzionamento dell’ufficio.

Ricordiamo, inoltre, che il Giudice di Pace di Marano è oggetto di lavori di restyling avviati a seguito di un’ispezione dell’ispettorato del lavoro, che ha certificato diverse anomalie, ed è ubicato in una palazzina originariamente di proprietà del Comune di Marano, ma poi – a seguito di una sentenza in sede civile – passata per due terzi in mano a due privati titolari del terreno su cui fu realizzato senza le necessarie procedure di esproprio.

Ricordiamo ancora che ad oggi non è chiaro se e quanto percepiscano, come canone di affitto, i due privati.













