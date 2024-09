Open Arms, Salvini: “Rifarei tutto, non faccio sbarcare terroristi”

140 Visite

“Spero che a sinistra qualcuno si vergogni, perché un conto è contestare Salvini nei Comuni e nelle Regioni, un conto è dire “non riesco a sconfiggere il mio avversario politico perché gli italiani si fidano di luì e provo a mandarlo in galera”: è qualcosa di veramente imbarazzante, non riuscirei a farlo». L’ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a «Quarta Repubblica» su Rete4 a proposito della richiesta di condanna nel processo su Open Arms. Ha paura di essere condannato?, gli chiede Porro. «No, rifarei domani quello che ho fatto. Non sono preoccupato per me, onestamente mi è pesato spiegare ai miei figli cosa stava succedendo». Continuano le polemiche dopo la richiesta abnorme del PM di Palermo di 6 anni di reclusione. Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito, nel suo ruolo di ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti.

Salvini: “Non mollo”

«Patteggerò? No. Io ritengo di aver mantenuto una promessa, quella di ridurre gli sbarchi. Io non patteggio, sono convinto di aver ragione. Non sono un sequestratore». «Stanno provando in ogni maniera a mettere in difficoltà questo governo, e quindi attaccano me». «Quando ho scelto la Lega e ho scelto di servire il mio Paese, ho messo in conto di dar fastidio qualcuno e dietro l’immigrazione clandestina ci sono interessi». Così Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4. «Oggi c’era il premier britannico che è di sinistra ed è venuto a chiedere a noi come facciamo a ridurre gli sbarchi e pure Scholz che è di sinistra vuole bloccare, lo dice pure la Harris e l’unico politico a processo sono io». Il vicepremier – che ha avuto la solidarietà piena della premier Meloni- replica alle accuse. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, afferma: “Non ho paura, è un processo all’Italia e non al politico”, ha premesso. Dunque, ancora una volta ha spiegato che “mi è pesato spiegare tutta questa situazione ai miei figli”. “Quello che mi ha colpito in queste 48 ore è che mi è arrivata solidarietà anche da gente lontanissima dalla Lega che dice che la politica deve avere anche buon gusto”, ha ricordato. Non ha rinnegato nulla.













