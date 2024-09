MARANO NELLA MORSA DEL TRAFFICO: “E’ UN INFERNO”

168 Visite

Nella morsa del traffico. Un inferno, causa lavori programmati a settembre al corso Umberto, e cittadini inferociti. Sono in tanti a postare e protestare: “Quei lavori, come avviene in altri comuni, doveva essere eseguiti ad agosto e non alla riapertura delle scuole”. Come se non bastasse l’endemico problema della polizia municipale, in perenne carenza di organico. Da quando c’è Morra nulla è cambiato: la città, anzi, è peggiorata a vista d’occhio e su tutti i fronti.













