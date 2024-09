Marano, mistero Piano urbanistico comunale. Izzo scrive all’assessore Polichetti

424 Visite

Esimio assessore, sono qui a chiederle i motivi ostativi che hanno bloccato l’ iter burocratico per la emanazione delle linee guida per la stesura del PUC (Piano Urbanistico Comunale) che consentirebbero l’entrata in vigore dei vincoli di salvaguardia, importantissimi per un armonioso sviluppo del territorio.

Anche perché si intravedono all’ orizzonte, nubi vedi: i tanti incendi in prossimità di via Adda ove era prevista una grossa lottizzazione e la estrapolazione di piccole particelle dalle grosse lottizzazioni. Operazione prevista dalla normativa ma che consentirebbe il continuare a cementificare su di un territorio offeso per anni da colate di cemento da parte di palazzinari che hanno distrutto il vero humus del territorio, regalandovi una città deserto e spettro di se stessa.

Da qui l’urgenza di attuare al più presto il PUC con l’ indicazione di zero cemento e la realizzazione di scuole, servizi e spazi a verde (come raccomandato anche dalla triade dei Commissari Prefettizi) allorquando lasciarono la giuda dell’ ente comunale.

Tanto le dovevo.

Cordiali Saluti

Michele Izzo consigliere comunale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews