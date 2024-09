Tra Harris e Trump uno scontro senza il colpo del ko. Kamala all’attacco, il tycoon: “Sei marxista”

269 Visite

Due visioni diverse, ma anche due toni, due stili, due modi di occupare il palco diversi. Il primo e forse unico duello televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump ha messo a confronto due mondi opposti, in un’ora e mezzo di scontro, che però non è mai degradato, nonostante un paio di momenti in cui il tycoon ha perso il controllo. Harris ha deciso di attaccare fin dall’inizio, quando nella prima mezz’ora statisticamente si forma l’opinione dei telespettatori: prima ha scelto di attraversare il palco e di andare incontro al suo avversario, per stringergli la mano. Trump è rimasto per un momento sorpreso. Poi è cominciata la schermaglia. “Questo governo è stato un disastro”, ha attaccato il tycoon.

