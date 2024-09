Dossieraggio, Cafiero de Raho siglò note di elogio per il finanziere “spione”. L’ira di Gasparri

217 Visite

In vista della riunione dell’ufficio di presidenza dell’Antimafia, il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri torna a chiedere le dimissioni dalla Commissione del pentastellato ed ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho dall’organismo.

“Domani si riunisce l’ufficio di presidenza della commissione Antimafia e certamente dovrà programmare una ripresa di forti iniziative sullo scandalo della Procura nazionale antimafia e Striano“, ha detto Gasparri, sottolineando che “sono emerse vicende inquietanti“. “Complicità con alcuni settori, in particolare di una forza di polizia. Stanno emergendo nomi di esponenti di vertice, che dovranno chiarire la loro posizione. Forza Italia – ha annunciato il senatore azzurro – sarà intransigente”.

Gasparri su Cafiero De Raho: “Ancora ne attendiamo le dimissioni”

“È il più grave scandalo della storia recente. E attendiamo ancora le dimissioni dalla commissione Antimafia di Cafiero De Raho, che da Procuratore nazionale siglò delle note di elogio per Striano. Quanto meno la ‘culpa in vigilando’ sussiste”, ha detto Gasparri, per il quale “invece, Cafiero De Raho, con la faccia di bronzo, si mette anche a fare l’opposizione ai provvedimenti dell’attuale governo per rafforzare la sicurezza dello Stato”. “È veramente un caso sconcertante”, ha concluso Gasparri.













