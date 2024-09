Social card, a Napoli fondi solo per metà aventi diritto

114 Visite

«La carta Dedicata a te è rivolta a persone che hanno un reddito inferiore ai 15mila euro. Per il Comune di Napoli gli aventi diritto sono 62.400, ma le coperture economiche del ministero sono solo per 32mila aventi diritto. Quindi, restano fuori 30mila persone». Lo afferma l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese, che interviene sulla nuova carta sociale Dedicata a te, evidenziando come a Napoli il contributo economico riuscirà a coprire soltanto la metà degli aventi diritto

«Noi amministratori comunali – ricorda Trapanese – non abbiamo dato parametri per la selezione, non abbiamo selezionato l’elenco degli aventi diritto. Abbiamo un link che si può trovare sul sito del Comune di Napoli, al quale si può accedere attraverso Spid o attraverso il sostegno del Caf, dove ogni persona interessata può vedere se è nell’elenco. Se però sono superati dai nuovi arrivi, pur avendone diritto, non avranno la carta».

L’assessore ricorda ai cittadini che «non bisogna contattare gli uffici del Comune», visto che l’ente «non può fare nulla». Ricorda, infine, che la card può essere usata «per generi di prima necessità alimentari, per il carburante o per i trasporti pubblici. Deve essere attivata entro il 16 dicembre e spesa entro il 28 febbraio».













