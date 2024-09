232 Visite

L’Italia campione in carica fa il suo esordio nella fase a gironi di Coppa Davis: alla Unipol Arena di Bologna gli azzurri affrontano da favoriti il Brasile. Italia avanti 1-0 grazie al successo di Berrettini su Fonseca 6-1, 7-6. Ora Arnaldi-Monteiro chiude i singolari, in doppio ci sono Vavassori e Bolelli. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.













