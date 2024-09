Spinazzola a Radio CRC: “Con Lukaku cambia tutto, a Cagliari occhio ai contropiedi”

166 Visite

L’esterno sinistro del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Radio CRC, facendo il punto sulla preparazione della squadra in vista della sfida contro il Cagliari.

“La sosta ci ha permesso di lavorare sodo sulla condizione fisica, soprattutto nella prima settimana”, ha dichiarato Spinazzola. “Con il rientro dei nazionali abbiamo iniziato a mettere a punto gli schemi tattici. L’intesa con Kvaratskhelia sta migliorando giorno dopo giorno. Lui è un giocatore straordinario, capace di illuminare l’azione con un solo gesto”.

Sull’arrivo di Romelu Lukaku, Spinazzola ha espresso tutto il suo entusiasmo: “Avere un attaccante del suo calibro fa la differenza. La sua presenza in area avversaria ci dà una sicurezza in più. È un punto di riferimento per tutta la squadra”.

Guardando alla partita contro il Cagliari, il terzino azzurro ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione ai contropiedi: “La squadra sarda è pericolosa in ripartenza. Dobbiamo essere bravi a gestire la palla e a chiudere gli spazi”.

Infine, Spinazzola ha parlato del suo rapporto con la città di Napoli: “Mi sono subito sentito a casa. Napoli è una città fantastica, con dei tifosi calorosi e appassionati. La visita a San Gregorio Armeno è stata un’esperienza indimenticabile”.

