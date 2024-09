MARANO, LA CITTA’ CON I MILLE PROBLEMI E’ GIA’ STUFA DI MORRA E DELLE SUE POLITICHE STRAPAESANE

213 Visite

Sei settembre, la città riparte ma l’amministrazione comunale è ancora ferma, ancora proiettata verso gli eventi minori, qualche festicciola strapaesana con affidamenti a imprese un po’ così (ci sarebbe da scrivere e tanto) e null’altro.

Strade ancora transennate al corso Europa.

Il caso della scuola non scuola di San Rocco.

Il decoro urbano inesistente.

Lo spazzamento inesistente.

Lo stadio chiuso ancora.

Il mercato ortofrutticolo diventato discarica.

Occupazione di suolo pubblico illegittima.

Eclatanti casi di abusi edilizi.

Beni confiscati non ancora affidati, in primis quello di via Marano-Quarto destinato ad associazioni per ragazzi autistici.

Il rimpasto non ancora eseguito e la casella all’igiene urbana non ancora affidata.

Le parentele inquietanti, le frequentazioni ancor più inquietanti di alcuni consiglieri e non solo.

C’è di tutto, al netto delle arcinote difficoltà in cui versa all’ente, per dire a Morra: “fatti da parte, Marano ha bisogno di una terapia choc, non delle solite politiche strapaesane”. Il destino dell’amministrazione comunale è comunque già segnato. A Morra, che spesso ci ha attaccato e anche in modo scomposto, avevamo dato buoni consigli fin dall’inizio. Ma lui non li ha compresi, forse perché è troppo pieno di sé, crede di essere l’unto del Signore. Caro Matteo, se ci avessi ascoltato ti saresti salvato. E invece…













