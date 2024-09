153 Visite

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e conquista le semifinali degli Us Open di tennis, per la prima volta in carriera. Sul cemento di Flushing Meadow a New York, il 23enne azzurro n.1 al mondo ha battuto il 28enne russo n.5 con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews