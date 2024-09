Pozzuoli: amministrazione e sindacati uniti per il rilancio di commercio e imprese

125 Visite

Le problematiche del commercio e dell’imprenditoria di Pozzuoli sono state al centro di un incontro tenutosi tra il sindaco Gigi Manzoni, gli assessori Titti Zazzaro (attività produttive, commercio e sviluppo economico), Giacomo Bandiera (governo del territorio) ed i rappresentanti delle sigle sindacali Aicast, C.E.S.I-S.E.I.O.S Compagnia delle Opere, Confcommercio, Confesercenti, Unimpresa e Cna.

“È stato un importante momento di confronto, durante il quale abbiamo ascoltato con attenzione le preoccupazioni, le esigenze e le proposte dei vari settori, illustrando le azioni concrete che l’amministrazione comunale vuole realizzare nei prossimi mesi per affrontare queste criticità – ha sottolineato il sindaco Manzoni – È emersa una forte volontà comune di collaborare per trovare soluzioni condivise su viabilità, parcheggi, decoro urbano, eventi e marketing territoriale”. “Stiamo unendo le forze per superare questo momento difficile e dare una concreta visione di sviluppo del territorio condivisa e partecipata. La linea politica di questa amministrazione ha un unico obiettivo: il benessere dei cittadini, che passa anche e soprattutto attraverso una programmazione seria di azioni concrete e trasversali di sviluppo territoriale – ha proseguito il Primo Cittadino – Sono particolarmente soddisfatto del lavoro che stiamo svolgendo, e ringrazio le associazioni per la disponibilità dimostrata e per le proposte che hanno portato al tavolo, che mi riservo di valutare e di trasformare in azioni”.

Venerdì 6 settembre si terrà la prima riunione tematica per procedere alla definizione puntuale delle modalità di collaborazione e delle iniziative da mettere in campo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews