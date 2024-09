187 Visite

Nel corso di una lunga intervista con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocchi, in cui ha reso nota la sua verità sulla relazione con Maria Rosaria Boccia, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel finale, in lacrime, ha chiesto scusa per il suo comportamento alla moglie, la giornalista Federica Corsini, e al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le noie politiche che sono derivate dalla vicenda.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews