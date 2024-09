Caso Boccia, Sangiuliano ammette: “Basta ricatti. Avevo una relazione, ma nulla è stato pagato con soldi pubblici”

287 Visite

Maria Rosaria Boccia, imprenditrice campana protagonista in queste settimane della cronaca politica, sostiene nelle sue storie Instagram di non aver mai pagato nulla per i viaggi e gli spostamenti che ha fatto insieme al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ha anche pubblicato le foto delle carte d’imbarco e una email della segreteria del Ministero, insinuando di fatto che le spese siano state sostenute (anche) dal Ministero. Il ministro Sangiuliano, invece, ribadisce che non è stato speso neanche un euro del ministero, e l’Adnkronos ha potuto visionare una serie di documenti e verificare con alcuni protagonisti di questa storia quanto sostenuto dal titolare del dicastero di via del Collegio Romano.

L’attesissima intervista di Gennaro Sangiuliano al Tg1 di oggi, mercoledì 4 agosto, regala altri enormi colpi di scena nell’ambito della vicenda che lo sta coinvolgendo, quella che vede come altra protagonista Maria Rosaria Boccia, la 41enne che ha sostenuto di essere stata nominata “Consigliere per i Grandi Eventi” salvo poi essere smentita dal ministro in persona.

In un’anticipazione dell’intervista all’inizio del tiggì, ecco che Sangiuliano ammette: “È una vicenda personale. Avevamo una relazione che attiene alla sfera affettiva. Ma non sono ricattabile: non ho mai speso soldi pubblici”. Sangiuliano ammette la relazione con la Boccia ma conferma quanto sostenuto anche alla vigilia nell’incontro con Giorgia Meloni: per lei non è stato speso alcun soldo pubblico. E ancora: “Io riaffermo categoricamente che mai un euro del ministero è stato speso per la dottoressa Boccia. Ho pagato io”. Il ministro ha aggiunto che “i suoi viaggi li ho pagati da me con la mia carta di credito personale“. Sangiuliano, per confermare quanto sostenuto, ha anche mostrato alcuni fogli relativi ai pagamenti finiti nel mirino.













